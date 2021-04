Tommaso Zorzi su Francesco Oppini | “Abbiamo un’intimità speciale”

(Di giovedì 15 aprile 2021) Come prosegue la relazione dei due fuori dal GF Vipsono una strana coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip. I due si… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Costanzo : Due amici, un rapporto unico! Tommaso Zorzi e Francesco Oppini insieme sul palco del #MaurizioCostanzoShow ??… - Costanzo : 'Quello che abbiamo io e Francesco è più di una storia” #MaurizioCostanzoShow @tommaso_zorzi - Costanzo : Gli amici reduci dall’ultima edizione del @GrandeFratello @tommaso_zorzi e Francesco Oppini saranno ospiti della qu… - MD37035785 : RT @_GI_ELLE_: TOMMASO ZORZI E STEFANIA ORLANDO - LA FILANDA @tommaso_zorzi @stefyorlando #tzvip #sovip - sacrozorzando : RT @_GI_ELLE_: TOMMASO ZORZI E STEFANIA ORLANDO - LA FILANDA @tommaso_zorzi @stefyorlando #tzvip #sovip -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Tra l'altro la donna ha anche parlato della sua vita privata e ha fatto un bellissimo duetto con. Stamattina Stefania Orlando dopo il Maurizio Costanzo Show si è riversata su instagram ...L'amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip trae Francesco Oppini ha appassionato milioni di telespettatori. Ospiti dell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show , i due ex gieffini sono tornati a parlare del loro rapporto speciale, ...Ieri sera Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono stati ospiti del Maurizio Costanzo show. I due ex gieffini si sono esibiti in un fantastico duetto e poi ...Isola dei Famosi 2021, eliminato: Fariba, Valentina Persia o Roberto Ciufoli? Ecco cosa dicono i sondaggi prima della nuova puntata.