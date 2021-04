Speranza ‘vede’ le riaperture, “Ci sono le condizioni per una nuova fase” (Di giovedì 15 aprile 2021) Coronavirus, informativa urgente del Ministro della Salute Roberto Speranza alla Camera: il punto sull’andamento della campagna di vaccinazione. Il ministro della Salute Roberto Speranza interviene alla Camera per una informativa urgente sulla campagna di vaccinazione. Di seguito il video della diretta dei lavori alla Camera. Emergenza coronavirus in Italia, l’informativa urgente del Ministro della Salute Roberto Speranza sulla campagna di vaccinazione “Dobbiamo provare a rispondere ad una domanda a un anno di distanza dal primo focolaio di Codogno: quando ne usciremo? Oggi voglio dare un messaggio di determinazione e di fiducia. Credo che ci siano le condizioni per guardare alla fase che si sta aprendo“, ha esordito il Ministro della Salute Roberto Speranza. “Ho detto la ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 15 aprile 2021) Coronavirus, informativa urgente del Ministro della Salute Robertoalla Camera: il punto sull’andamento della campagna di vaccinazione. Il ministro della Salute Robertointerviene alla Camera per una informativa urgente sulla campagna di vaccinazione. Di seguito il video della diretta dei lavori alla Camera. Emergenza coronavirus in Italia, l’informativa urgente del Ministro della Salute Robertosulla campagna di vaccinazione “Dobbiamo provare a rispondere ad una domanda a un anno di distanza dal primo focolaio di Codogno: quando ne usciremo? Oggi voglio dare un messaggio di determinazione e di fiducia. Credo che ci siano leper guardare allache si sta aprendo“, ha esordito il Ministro della Salute Roberto. “Ho detto la ...

Advertising

HuffPostItalia : Draghi vede Salvini: nessuna concessione e difende Speranza - largehause : RT @RobertoMerlino1: A parte i tweet imbecilli contro Speranza, oggi i destrorsi fascio-leghisti sembrano quasi in letargo. Si vede che si… - rivelaverona : William Congdon, 15 aprile 1912, 15 aprile 1998 “L’artista riceve da Dio un dono meraviglioso e quando lo mette a… - NazzarenoMi : RT @Blacksnowwhite4: #Speranza... Quello che grazie al virus vuole estendere l egemonia di sinistra, e teme ch con le sue dimissioni portin… - FrancaRenatadi2 : @Montecitorio Come fa Speranza essere ministro della salute se non sa niente? Come fate tenere uno cosi? Per Prima… -