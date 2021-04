Sampdoria, il Valencia non spaventa Ferrero: il punto sul rinnovo di Ranieri (Di giovedì 15 aprile 2021) Le voci di un interessamento del Valencia per Claudio Ranieri non spaventano Ferrero che resta sulle sue posizioni per il rinnovo dell’allenatore Le voci che vorrebbero esserci già stati contatti tra il Valencia e Claudio Ranieri e i rumors di un interesse del Cagliari per il tecnico della Sampdoria non spaventano Massimo Ferrero. Non sembrano mutare i piani e i tempi del presidente blucerchiato sul rinnovo di contratto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 L’incontro è in programma, sebbene Ranieri non abbia ancora ricevuto la tanto attesa telefonata. La proposta permane la medesima, come riporta Il Secolo XIX. Il tecnico percepisce un ingaggio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Le voci di un interessamento delper Claudiononnoche resta sulle sue posizioni per ildell’allenatore Le voci che vorrebbero esserci già stati contatti tra ile Claudioe i rumors di un interesse del Cagliari per il tecnico dellanonno Massimo. Non sembrano mutare i piani e i tempi del presidente blucerchiato suldi contratto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L’incontro è in programma, sebbenenon abbia ancora ricevuto la tanto attesa telefonata. La proposta permane la medesima, come riporta Il Secolo XIX. Il tecnico percepisce un ingaggio ...

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Valencia Sampdoria, su Ranieri ritorno di fiamma del Cagliari Diverse squadre puntano Claudio Ranieri se non dovesse trovare l'accordo di rinnovo con la Sampdoria: ci sta pensando anche il Cagliari Non solo Valencia, che ha espresso il proprio interesse nei giorni scorsi. Anche il Cagliari di Tommaso Giulini starebbe pensando a Claudio Ranieri per ...

Dalla Spagna: non solo Samp, il Valencia ci prova per Ranieri Commenta per primo Il rinnovo con la Sampdoria non è l'unica opzione per Claudio Ranieri : secondo Todofichajes.com , il Valencia ha sondato il terreno per riprendere il tecnico.

Sampdoria, rinnovo Ranieri in standby. Valencia e Cagliari ci provano Il Secolo XIX analizza la questione, parlando di un dialogo in standby. In attesa di sviluppi il Cagliari monitora la situazione, sognando l’ingaggio di un allenatore di immensa esperienza come Ranier ...

Sampdoria, il Cagliari cerca Ranieri per ripartire Sampdoria, Ferrero e Ranieri si stanno prendendo tutta la calma del mondo per decidere il futuro dell'allenatore romano, allora si fa avanti il Cagliari.

