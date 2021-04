Regione Toscana, Magistratura e Istituto degli Innocenti insieme per la difesa dei minori (Di giovedì 15 aprile 2021) Il protocollo d’intesa sulla tutela dei minori firmato da Regione Toscana, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze e dall’Istituto degli Innocenti di Firenze si affianca al rapporto di collaborazione già in atto e rappresenta un’opportunità importante per la realizzazione di percorsi che abbracciano diversi campi d’intervento: dalla prevenzione dei fattori di rischio per le famiglie più vulnerabili e dei fenomeni di disagio adolescenziale, alla promozione di iniziative congiunte d’informazione e aggiornamento della comunità di operatori, dallo sviluppo del sistema informativo regionale per l’accoglienza dei minori in comunità, all’utilizzo coordinato ed integrato del patrimonio conoscitivo sulla condizione dei bambini, dei ragazzi e ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 15 aprile 2021) Il protocollo d’intesa sulla tutela deifirmato da, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze e dall’di Firenze si affianca al rapporto di collaborazione già in atto e rappresenta un’opportunità importante per la realizzazione di percorsi che abbracciano diversi campi d’intervento: dalla prevenzione dei fattori di rischio per le famiglie più vulnerabili e dei fenomeni di disagio adolescenziale, alla promozione di iniziative congiunte d’informazione e aggiornamento della comunità di operatori, dallo sviluppo del sistema informativo regionale per l’accoglienza deiin comunità, all’utilizzo coordinato ed integrato del patrimonio conoscitivo sulla condizione dei bambini, dei ragazzi e ...

Advertising

Corriere : Vaccino agli over 80, Toscana e Sardegna ultime: coperto meno del 30%. I dati, regione ... - Donzelli : Nei panni di #Giani non so se sbraiterei sparando numeri sui #vaccini rimediando altre figuracce. Perché la Regione… - 1950_anna : RT @Luca_Fantuzzi: Bravo, ma bravo @EugenioGiani. In Toscana e Sardegna è stato vaccinato meno del 30% degli over 80. I dati regione per r… - artiglio02 : RT @Silvia91409805: La Toscana ha vaccinato solo in minima parte gli ultra ottantenni perchè ha vaccinato con precedenza magistrati, profes… - controradio : 'Ndrangheta in Toscana, '3000 euro per emendare legge Regione' - -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Toscana Covid Italia, 16.974 contagi e 380 morti: bollettino 15 aprile TOSCANA - Sono 1.206 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 15 aprile, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana ...

Covid Italia, bollettino contagi regioni: dati 15 aprile ...news su zona rossa e zona arancione - in vista anche della cabina di regia sulle riaperture di maggio - ecco le notizie regione per regione su contagi, morti, tamponi e tasso di positività da Toscana ...

METEO TOSCANA VIDEO: previsioni AGGIORNATE Aggiornamento delle 17:38 - Foto community per Firenze Una fotografia della situazione su Firenze e dintorni grazie alle immagini inviate dagli utenti.

Tir si ribalta, Via Emilia resta bloccata per ore Un tir si è rovesciato sulla rotatoria di Case Missiroli, nella zona di Gambettola, Provincia di Forlì-Cesena, creando disagi sulla via Emilia.

- Sono 1.206 i contagi da coronavirus inoggi, 15 aprile, secondo i dati del bollettino dellaanticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in......news su zona rossa e zona arancione - in vista anche della cabina di regia sulle riaperture di maggio - ecco le notiziepersu contagi, morti, tamponi e tasso di positività da...Aggiornamento delle 17:38 - Foto community per Firenze Una fotografia della situazione su Firenze e dintorni grazie alle immagini inviate dagli utenti.Un tir si è rovesciato sulla rotatoria di Case Missiroli, nella zona di Gambettola, Provincia di Forlì-Cesena, creando disagi sulla via Emilia.