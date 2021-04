Quei due vicini dell’Ue che fanno impazzire Putin (Di giovedì 15 aprile 2021) Lo scorso fine settimana c’è stato un incontro ad Ankara tra il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. Che fosse una visita dai risvolti inaspettati lo sapeva bene il capo del Cremlino, Vladimir Putin, che venerdì ha chiamato il suo alleato turco per dirgli quanto Kiev stesse continuando a provocare Mosca. Da settimane le truppe russe si stanno ammassando lungo il confine ucraino, concentrandosi soprattutto lungo la frontiera con le due repubbliche filorusse del Donbass, Donetsk e Lugansk, dove la guerra va avanti dal 2014. Kiev si sente in pericolo e sta cercando di coinvolgere quanti più attori internazionali le è possibile. E dopo aver sentito Unione europea e Stati Uniti, Zelensky è andato in Turchia. Con Erdogan ha avviato alcuni progetti bilaterali che riguardano economia e sicurezza. Sono anni che i due paesi sul Mar ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 15 aprile 2021) Lo scorso fine settimana c’è stato un incontro ad Ankara tra il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. Che fosse una visita dai risvolti inaspettati lo sapeva bene il capo del Cremlino, Vladimir, che venerdì ha chiamato il suo alleato turco per dirgli quanto Kiev stesse continuando a provocare Mosca. Da settimane le truppe russe si stanno ammassando lungo il confine ucraino, concentrandosi soprattutto lungo la frontiera con le due repubbliche filorusse del Donbass, Donetsk e Lugansk, dove la guerra va avanti dal 2014. Kiev si sente in pericolo e sta cercando di coinvolgere quanti più attori internazionali le è possibile. E dopo aver sentito Unione europea e Stati Uniti, Zelensky è andato in Turchia. Con Erdogan ha avviato alcuni progetti bilaterali che riguardano economia e sicurezza. Sono anni che i due paesi sul Mar ...

