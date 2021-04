Picchiava la compagna perché credeva la tradisse con Balotelli | rischia 13 anni

(Di giovedì 15 aprile 2021) Era ossessionato da Mario. Ed era convinto che la sua fidanzata, amica del calciatore bresciano, avesse una relazione sentimentale con l'attaccante oggi in forza al Monza. E per questo ...

E per questo la donna, 31 anni e madre di due bimbi piccoli, durante furibondi litigi e scenate di gelosia. Per questo motivo un 30enne bresciano è finito a processo davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Brescia. Era geloso di Mario Balotelli, convinto che la sua fidanzata, amica del calciatore bresciano, avesse una relazione con l'attaccante del Monza. E per questo picchiava la donna, madre di due bimbi piccoli. Sono stati chiesti al Tribunale di Brescia 13 anni di carcere nei confronti di un uomo di 31 anni accusato di aver maltrattato e picchiato la compagna.