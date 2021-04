Pfizer in soccorso dell’Europa, sui vaccini l’Ue segue l’America e cede su AstraZeneca e J&J (Di giovedì 15 aprile 2021) L’Europa prende esempio dall’America e punta sempre di più sui vaccini a Rna messaggero (mRNA) contro la Covid-19, in particolare su Pfizer-BioNTech. Dopo una prima scommessa e mesi di confusione su AstraZeneca e nuovi dubbi su Johnson & Johnson, l’Unione europea ha infatti raggiunto un accordo per accelerare le consegne del siero sviluppato dalla casa farmaceutica statunitense e dall’azienda biotecnologica tedesca. “È importante agire rapidamente”, ha spiegato ieri la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annunciando un “accordo con BioNTech–Pfizer per accelerare ancora una volta la consegna dei vaccini”. “Come possiamo vedere con l’annuncio di Johnson & Johnson, sono ancora molti i fattori che possono interrompere il programma di consegna dei ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 aprile 2021) L’Europa prende esempio dale punta sempre di più suia Rna messaggero (mRNA) contro la Covid-19, in particolare su-BioNTech. Dopo una prima scommessa e mesi di confusione sue nuovi dubbi su Johnson & Johnson, l’Unione europea ha infatti raggiunto un accordo per accelerare le consegne del siero sviluppato dalla casa farmaceutica statunitense e dall’azienda biotecnologica tedesca. “È importante agire rapidamente”, ha spiegato ieri la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annunciando un “accordo con BioNTech–per accelerare ancora una volta la consegna dei”. “Come possiamo vedere con l’annuncio di Johnson & Johnson, sono ancora molti i fattori che possono interrompere il programma di consegna dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Pfizer soccorso Danimarca, sviene in diretta tv mentre annuncia lo stop ad AstraZeneca: il della direttrice dell'agenzia del farmaco La direttrice dell'Agenzia del farmaco svedese è stata subito soccorsa, portata al pronto soccorso ...dell'Unione europea è quella di privilegiare i vaccini a Rna messaggero come Moderna e Pfizer - ...

Enna, tecnico radiologo di 48 anni morto dopo il richiamo Pfizer. La procura apre un inchiesta Lo scorso 10 aprile, mentre era in servizio, il tecnico radiologo si era improvvisamente accasciato ed era deceduto poco dopo al pronto soccorso dello stesso ospedale. Navigazione articoli Condividi: ...

Pfizer in soccorso dell’Europa, sui vaccini l’Ue segue l’America e cede su AstraZeneca e J&J Pfizer in soccorso dell’Europa, sui vaccini l’Ue segue l’America e cede su AstraZeneca e J&J L'Unione europea non ha annullato gli ordini di decine di milioni di dosi di vac ...

Contagi tra vaccinati e varianti: cosa sta succedendo L’affermazione risuona, suo malgrado, amplificatrice di ansie. Oggi, durante l’audizione in commissione Sanità, il dirigente della Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute, Mario La Rocc ...

