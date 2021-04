Per le imprese è ora di crescere (Di giovedì 15 aprile 2021) Il presidente dell’Ance, Gabriele Buia, ha raccolto il grido di dolore che si leva dai piccoli costruttori e questo fa parte delle regole del gioco, sono la gran parte dei suoi associati. Ma l’intervista concessa al Corriere della Sera ha due obiettivi di fondo. Il primo bersaglio è la semplificazione (il modello Genova per capirci), il secondo è il gruppo Webuild formato attorno alla Salini con la partecipazione di Cdp. Il trait d’union è rappresentato dalle infrastrutture. Buia, che parla di uso “spropositato” di procedure negoziate senza bando, se la prende con la priorità alle grandi opere realizzate da grandi costruttori che sono gli unici a poterle fare. Secondo il presidente dell’Ance con l’ultimo decreto “Semplificazioni” si è introdotta la deregulation. Molto diretto è l’attacco a Webuild. “Siamo contrari a creare un monopolio che si occupi di grandi opere così come di ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 15 aprile 2021) Il presidente dell’Ance, Gabriele Buia, ha raccolto il grido di dolore che si leva dai piccoli costruttori e questo fa parte delle regole del gioco, sono la gran parte dei suoi associati. Ma l’intervista concessa al Corriere della Sera ha due obiettivi di fondo. Il primo bersaglio è la semplificazione (il modello Genova per capirci), il secondo è il gruppo Webuild formato attorno alla Salini con la partecipazione di Cdp. Il trait d’union è rappresentato dalle infrastrutture. Buia, che parla di uso “spropositato” di procedure negoziate senza bando, se la prende con la priorità alle grandi opere realizzate da grandi costruttori che sono gli unici a poterle fare. Secondo il presidente dell’Ance con l’ultimo decreto “Semplificazioni” si è introdotta la deregulation. Molto diretto è l’attacco a Webuild. “Siamo contrari a creare un monopolio che si occupi di grandi opere così come di ...

Ultime Notizie dalla rete : Per imprese Covid: basta ritardare le cure, ed ecco la strage di Stato Certo, nel frattempo emergono le imprese dei 'compagni di merende' che spegnevano le voci di ... pronto a rinchiudere 60 milioni di italiani, per una malattia che ormai i medici hanno capito che è ...

Agricoltura, nasce l'albo per operatori agromeccanici ... la loro adesione a regole deontologiche chiare e che sia da supporto alle imprese agricole che si avvalgono del loro lavoro. Per iniziativa della Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani ...

Affitti, tasse e indennizzi: 40 miliardi di aiuti Il decreto Sostegni in Consiglio dei ministri. Riconfermata l’erogazione dei contributi a fondo perduto, con copertura di due mesi ...

Imprese: Vietnam, Vingroup valuta Ipo o Spac per la sua unità produttrice di auto New York, 15 apr 05:23 - (Agenzia Nova) - Il conglomerato vietnamita Vingroup ha annunciato di essere impegnato a valutare una offerta pubblica iniziale (Ipo) o una fusione tramite Spac per ...

