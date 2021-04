Operazione Big Surprise | indagate a Firenze 24 persone e 2 arrestate

(Di giovedì 15 aprile 2021)Big24e 2 tratte in arresto continua senza tregua l’attività di contrasto alla pedopornografia on-line, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria La Polizia di Stato continua senza tregua l’attività di contrasto alla pedopornografia on-line, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, caratterizzato da un aumento esponenziale dei crimini informatici.

RadioSienaTV : Operazione 'Big Surprise', Mazzei (Sp.A.M.): 'Essenziale lavorare sulla prevenzione' - - CittadinoOnline : Mazzei: 'Operazione Big surprise: grazie alla Polizia' - - AGR_web : Pedopornografia, operazione 'Big surprise' della Polizia Postale La Polizia di Stato continua senza tregua l’attivi… - AismeOnlus : RT @poliziadistato: Firenze, arrestati da #poliziapostale 2 uomini per detenzione e divulgazione su internet di materiale pedopornografico… - RadioSienaTV : Polizia Postale: operazione 'big surprise' contro la pedopornografia, perquisizioni anche nel senese - -

