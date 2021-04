Notre Dame | sarà ricostruita entro il 2024 | lo annuncia Macron

Advertising

Agenzia_Ansa : La cattedrale di Notre-Dame de Paris, devastata dall'incendio dell'aprile di due anni fa, 'sarà riaperta' nel 2024.… - Avvenire_Nei : Due anni fa il rogo di #NotreDame. Riaprirà il 16 aprile 2024 con il Te Deum - Tg3web : Due anni fa, la cattedrale Notre Dame di Parigi andò a fuoco. Un rogo gigantesco che fece crollare la guglia, immag… - RiccardoBathur1 : RT @CecchiniEugenio: Due anni fa come oggi, la Cattedrale di Notre Dame prese fuoco. Nell’incendio crollarono la navata, il tetto e la simb… - toro_carlo : RT @CecchiniEugenio: Due anni fa come oggi, la Cattedrale di Notre Dame prese fuoco. Nell’incendio crollarono la navata, il tetto e la simb… -

Ultime Notizie dalla rete : Notre Dame

Il Post

Come un simbolo della Francia e dell'Europa dinanzi alla sfida della ricostruzione: a due anni esatti dall'incendio che devastò parzialmentede Paris, il presidente francese Emmanuel Macron ha visitato oggi il cantiere della cattedrale in ricostruzione ed ha camminato - con un casco bianco, una tuta grigia e la mascherina - ...Previsioni poco rosee per il futuro presidente - candidato, che proprio oggi durante una visita al cantiere dia Parigi ha ancora una volta invitato la Francia a proiettarsi verso il ...A due anni dal disastroso incendio che devastò la Cattedrale di Parigi Macron annuncia che Notre Dame sarà ricostruita entro il 2024 Notre Dame, la ricostruzione ...Macron oggi in visita al cantiere Roma, 15 apr. (askanews) - Immagini degli esterni della cattedrale di Notre Dame a Parigi a due anni esatti dall'incendio che devastò l'edificio ...