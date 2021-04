Motorola riparte dalla fascia media | in arrivo tre dispositivi diversi

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 15 aprile 2021) IMoto G20,Moto G40 Fusion eMoto G60 stanno per arrivare sul mercato, andando a riempire, ciascuno, fasce di prezzo diverse. IlMoto G20, il più piccolo, sarà un entry-level con schermo da 6.5 pollici (risoluzione HD+ di 1600 x 720 pixel), spinto dal processore Unisoc T700 con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Il device dovrebbe anche montare una batteria da 5000mAh, ed avere una scocca con dimensioni di 165,22 x 75,73 x 9,19 mm, distribuite in un peso di 200 gr. IlMoto G20 monterà una quadrupla fotocamera posteriore con un sensore principale da 48MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed altri due secondari da 2MP, di cui probabilmente un sensore macro ed uno per la raccolta dei dati relativi alla profondità di campo (la fotocamera frontale avrà un ...