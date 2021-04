Mantova | un positivo al Covid nel gruppo squadra Il comunicato

(Di giovedì 15 aprile 2021) Attraverso unsul proprio sito ufficiale, ilha reso noto la positività aldi un membro del. Questa la nota: “1911 comunica che è emerso un caso di positività al-19 nel. Pertanto il medesimo, nell’immediatezza, è stato sottoposto – nella giornata odierna – ad un ciclo di tamponi i quali hanno dato tutti riscontro negativo. All’uopo la Società ha prontamente attivato le previste, nonché prescritte, procedure indicate dal protocollo in vigore.” L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

