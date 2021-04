Isola 2021, Elisa Isoardi lascia Playa Esperanza per accertamenti medici (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo Brando Giorgi, anche la conduttrice si allontana momentaneamente dai riflettori a causa di un problema agli occhi e sul web i fan appaiono preoccupati L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo Brando Giorgi, anche la conduttrice si allontana momentaneamente dai riflettori a causa di un problema agli occhi e sul web i fan appaiono preoccupati L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo oltre sessant'anni, a Cuba finisce l'era Castro. in occasione dell'ottavo Congresso del Partito Comunista che… - Agenzia_Ansa : Farfalle in via di estinzione da rovi e canneti all'Isola d'Elba, serve far passare luce. Biologi, taglio vegetazio… - ghianiangie2 : Caffè Letterari: Ritorno all'isola delle donne di Molly Aitken - amsicora27 : RT @LazioChannel: #IsoladeiFamosi, #Gascoigne: “Cosa sogno? La #Lazio e #Signori” #15aprile - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV E TOTOSHARE 15 APRILE 2021: UN GIOVEDÌ TRA UN PASSO DAL CIELO, L'ISOLA DEI FAMOSI E L'EUROPA LEAGUE -