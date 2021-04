Il politico non si può nascondere dietro ai tecnici (Di giovedì 15 aprile 2021) In questo periodo reso cupo e incerto dal perdurare della pandemia, il pubblico dibattito rischia di cadere inavvertitamente in un equivoco. Si tratta dell’idea, ricorrente quanto mal riposta, della superiorità della tecnica sulla politica, nonché quella—che poi è una variante della prima— secondo cui il politico (probabilmente inteso nel senso di ministro) deve avere una competenza tecnica. Ciò è infondato. In una democrazia parlamentare, il politico è responsabile; il burocrate è competente. In tale ordinamento, la dottrina della responsabilità ministeriale stabilisce che il governo è un organo collegiale in cui ogni ministro è responsabile sia individualmente che solidarmente in quanto membro del Consiglio dei Ministri. I ministri sono responsabili davanti al parlamento, cui l’esecutivo, che ne è emanazione, è vincolato da un obbligo di ... Leggi su formiche (Di giovedì 15 aprile 2021) In questo periodo reso cupo e incerto dal perdurare della pandemia, il pubblico dibattito rischia di cadere inavvertitamente in un equivoco. Si tratta dell’idea, ricorrente quanto mal riposta, della superiorità della tecnica sulla politica, nonché quella—che poi è una variante della prima— secondo cui il(probabilmente inteso nel senso di ministro) deve avere una competenza tecnica. Ciò è infondato. In una democrazia parlamentare, ilè responsabile; il burocrate è competente. In tale ordinamento, la dottrina della responsabilità ministeriale stabilisce che il governo è un organo collegiale in cui ogni ministro è responsabile sia individualmente che solidarmente in quanto membro del Consiglio dei Ministri. I ministri sono responsabili davanti al parlamento, cui l’esecutivo, che ne è emanazione, è vincolato da un obbligo di ...

