Ibrahimovic | un video lo riprende all’uscita del ristorante a Milano

È andato in onda, ieri sera, a "Zona bianca" un servizio che ha incriminato lo svedese Lunedì, a seguito di una notizia condivisa in esclusiva da Fanpage, si è scatenato un polverone su Zlatan Ibrahimovic. Come testimoniavano alcune foto di una fonte anonima, lo svedese è stato beccato a pranzo in un noto ristorante milanese: nulla di male se non fosse che i ristoranti sono chiusi da mesi e non possono fare servizio se non asporto. Ieri sera 14 aprile, il racconto è stato implementato con un video mandato in onda su Retequattro, a "Zona Bianca", il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi. In esclusiva sono state mostrate le immagini video di Zlatan all'uscita del ristorante.

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic video Ibra al ristorante in zona rossa, spunta il video. E lui: 'Nessuno ha mangiato' "Pranzo? No, era un grande meeting. Nessuno ha mangiato": sono le parole di Zlatan Ibrahimovic intercettato, domenica scorsa, davanti al ristorante "Tano passami l'olio" in centro a Milano e trasmesse da Rete 4 ieri sera durante la puntata di "Zona Bianca". Una presenza che ha ...

"Pranzo? No, era un grande meeting. Nessuno ha mangiato": sono le parole di Zlatan Ibrahimovic intercettato, domenica scorsa, davanti al ristorante "Tano passami l'olio" in centro a Milano e trasmesse da Rete 4 ieri sera durante la puntata di "Zona Bianca".