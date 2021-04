I funerali del principe Filippo: 30 invitati, Land Rover modificata e sermone breve (Di giovedì 15 aprile 2021) Scanzonato, impertinente e rude fino alla fine. «Non riesco a immaginare nulla di peggio che campare fino a cent’anni», aveva detto nel dare l’addio alla regina madre. E così se n’è andato due mesi prima di compierli. «Niente funerali di stato, né celebrazioni ufficiali», un’altra sua richiesta. E così sarà, anche per via delle norme anti Covid da rispettare. «Quando morirò, mettimi nel baule del Land Rover e portami a Windsor», ancora le parole che avrebbe detto alla regina. Ed Elisabetta II rispetterà anche questo. Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 aprile 2021) Scanzonato, impertinente e rude fino alla fine. «Non riesco a immaginare nulla di peggio che campare fino a cent’anni», aveva detto nel dare l’addio alla regina madre. E così se n’è andato due mesi prima di compierli. «Niente funerali di stato, né celebrazioni ufficiali», un’altra sua richiesta. E così sarà, anche per via delle norme anti Covid da rispettare. «Quando morirò, mettimi nel baule del Land Rover e portami a Windsor», ancora le parole che avrebbe detto alla regina. Ed Elisabetta II rispetterà anche questo.

