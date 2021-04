Gelmini: “Stiamo lavorando per riaprire e soprattutto per non richiudere dopo una settimana” (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – “Stiamo lavorando per riaprire e soprattutto per non richiudere dopo una settimana. Niente riaperture avventate, ma se i contagi diminuiscono e le vaccinazioni coprono i più fragili dobbiamo riaprire e far ripartire l’Italia”. Così la ministra per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini (foto), che ieri su questo argomento ha rilasciato un’intervista pubblicata sul quotidiano ‘La Repubblica’. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – “perper nonuna. Niente riaperture avventate, ma se i contagi diminuiscono e le vaccinazioni coprono i più fragili dobbiamoe far ripartire l’Italia”. Così la ministra per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella(foto), che ieri su questo argomento ha rilasciato un’intervista pubblicata sul quotidiano ‘La Repubblica’. L'articolo L'Opinionista.

Lopinionista : Gelmini: "Stiamo lavorando per riaprire e soprattutto per non richiudere dopo una settimana"…

Ultime Notizie dalla rete : Gelmini Stiamo Covid: ristoranti, cinema e palestre: ecco il calendario delle riaperture Come spiega la ministra per gli Affari regionali Gelmini "Il Governo e i ministeri sono al lavoro sui protocolli e stiamo lavorando sul bilanciamento dei parametri rispetto a come si muove il virus". ...

Spostamenti tra regioni, il 15 maggio potrebbe essere la data ufficiale "In questo momento non stiamo affrontando solo un tema economico e lavorativo", perché "i cittadini ... I ministri Garavaglia e Gelmini auspicano che dal 20 aprile possa quanto meno iniziare ...

In Conferenza Unificata Stato-Regioni-Anci-Upi per parlare di Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) e di Riforma #Pa Lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo alla Conferenza Unificata dedicata al Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Nella definizione del mio programm ...

Recovery: iniziata Conferenza unificata Stato-Regioni-Anci-Upi A quanto si apprende, è iniziata la Conferenza unificata Stato-Regioni-Anci-Upi, con all'ordine del giorno il Piano nazionale di ...

