Fognini resta solo a Montecarlo e ritrova Krajinovic Djokovic | lezione a Sinner | Ma farà grandi cose

(Di giovedì 15 aprile 2021) Dei cinque azzurri in campo ieri al Country Club diha vinto uno, il campione in carica Fabio, 63 63 all'australiano Thompson, approdando così agli ottavi di finale dove oggi ...

e Krajinovic si danno reciprocamente dello "zingaro". Ubaldo Scanagatta... il rosso è un altro sport, allarga le differenze, esalta le peculiarità: della pattuglia di cinque azzurri, tutti battuti da avversari più forti,in vita solo Fabio, il campione ...Giovedì di ottavi di finale sulla terra rossa di Montecarlo, dove resta in corsa il campione uscente Fabio Fognini, ultimo azzurro rimasto in tabellone dopo le sconfitte, tutte da pronostico, di Janni ...Si è delineato il quadro degli ottavi di finale al Masters 1000 di Montecarlo. Esordio convincente per i due giocatori più attesi, Novak Djokovic e Rafael Nadal. Il serbo ha messo fine al cammino di J ...