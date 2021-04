(Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - Nel fronte del centrodestra laperde mezzo punto e si ferma al 22,4% ma gli altri due partitidello 0,3% FdI (17,4%) e dello O,2% FI (7,7%). Nell'altro emisfero politico, sia il Pd che i 5 Stelle rosicchiano uno 0,1%, i dem sono al 18,8%, il Movimento al 17%. Sono i dati salienti della Supermedia dei sondaggi realizzata da YouTrend per AGI, che fotografa un ulteriore restringimento dello spazio che racchiude le prime 4 forze politiche in 'classifica': ora ci sono solo 5,4 punti tra il primo e il quarto partito. Tra i partiti minori, da notare una certa crescita dei, mentre cala Art.1-MDP, partito del ministro Speranza (e forse le recenti polemiche hanno contribuito a questo indebolimento). In linea con il "raffreddamento" dei giudizi degli italiani verso Mario Draghi e il suo Governo (rilevato da tutti gli ...

Advertising

Agenzia_Italia : Flette la Lega, ma FdI e FI recuperano. E crescono i Verdi - fisco24_info : Flette la Lega, ma FdI e FI recuperano. E crescono i Verdi: AGI - Nel fronte del centrodestra la Lega perde mezzo p… -

Ultime Notizie dalla rete : Flette Lega

la, ma FdI e FI recuperano. E crescono i ...Per quanto riguarda le intenzioni di voto, Pd e Fratelli d'Italia sono date in crescita, rispettivamente al 23,6%, 19,6% e 18,9%.leggermente al 15,5% il Movimento 5 Stelle. In calo ...La Supermedia Agi/Youtrend di questa settimana. Inizia a calare anche il consenso complessivo ai partiti di maggioranza, che scende sotto il 77% ...Dopo il segno “più” di ieri, che però era considerato una semplice fluttuazione in un trend settimanale di discesa, oggi tornano a flettere i ricoveri covid ... della chiusura di alcune postazioni, ...