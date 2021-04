Dichiarazione dei redditi 2021: scadenze e adempimenti per i pensionati (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo una serie di proroghe in conseguenza del periodo di emergenza sanitaria tuttora in atto, si va verso l’avvio effettivo della stagione di dichiarativi, e in particolare a partire dal prossimo 10 maggio, si partirà con il modello 730 precompilato, utilizzato da lavoratori dipendenti e pensionati. La Dichiarazione dei redditi si potrà presentare fino al 30 settembre 2021. Le persone fisiche dipendenti o pensionati potranno presentare il modello 730 precompilato o optare per il modello ordinario, per chi invece (avendo i requisiti) presenta il modello redditi, ci sarà tempo fino al 30 novembre 2021. scadenze fiscali aprile 2021: ecco calendario e adempimenti Dichiarazione dei redditi ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo una serie di proroghe in conseguenza del periodo di emergenza sanitaria tuttora in atto, si va verso l’avvio effettivo della stagione di dichiarativi, e in particolare a partire dal prossimo 10 maggio, si partirà con il modello 730 precompilato, utilizzato da lavoratori dipendenti e. Ladeisi potrà presentare fino al 30 settembre. Le persone fisiche dipendenti opotranno presentare il modello 730 precompilato o optare per il modello ordinario, per chi invece (avendo i requisiti) presenta il modello, ci sarà tempo fino al 30 novembrefiscali aprile: ecco calendario edei...

Redditi PF 2021 come compilano la dichiarazione gli eredi La dichiarazione dei redditi delle persone defunte deve essere presentata da uno degli eredi Stando alle istruzioni di compilazione del modello Redditi PF 2021 gli eredi rientrano tra ' i soggetti che ...

