Covid Piemonte, oggi 1.264 contagi e 26 morti: bollettino 15 aprile (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono 1.264 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 15 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 26 morti che porta il totale dei deceduti da inizio pandemia a 10.861 nella Regione. La percentuale di positività è pari al 5,9% sui 21.579 tamponi eseguiti, di cui 11.336 antigenici. I guariti sono stati 2.155 nelle ultime 24 ore. I ricoverati in terapia intensiva sono 311, mentre quelli non in terapia intensiva sono 3.312, in calo di 118 unità rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 20.718. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.073.714 (+ 21.579 rispetto a ieri), di cui 1.428.992 risultati negativi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Coronavirus, 15 aprile: in Piemonte tasso positivi/tamponi al 5,9%. Scendono ancora i ricoveri I DECESSI DIVENTANO 10.861 Sono 26 i decessi di persone positive al test del Covid - 19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di ...

