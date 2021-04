Covid, Aice: ‘Per emofilici nessun rischio aggiuntivo con vaccino’ (Di giovedì 15 aprile 2021) “I rischi del vaccino anti-Covid per le persone con emofilia sono esattamente identici a quelli di qualsiasi altra persona che si sottopone a vaccinazione. Esattamente pari a quelli della popolazione generale. Non vi sono in letteratura dati che dimostrino o suggeriscano che il paziente emofilico, o affetto da altra patologia emorragica congenita, abbia rischi maggiori di effetti collaterali rispetto agli altri”. Lo ha spiegato Angiola Rocino, ematologa e presidente dell’Associazione italiana centri emofilia (Aice), nel corso dell’evento in streaming – organizzato dalla Federazione delle associazioni emofilici (Fedemo) al Palazzo dell’Informazione Adnkronos di Roma – in occasione della Giornata Mondiale dell’emofilia 2021, che si celebra il 17 aprile. “Per la scelta del vaccino dunque – continua Rocino- non c’è motivo di comunicare ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 aprile 2021) “I rischi del vaccino anti-per le persone con emofilia sono esattamente identici a quelli di qualsiasi altra persona che si sottopone a vaccinazione. Esattamente pari a quelli della popolazione generale. Non vi sono in letteratura dati che dimostrino o suggeriscano che il paziente emofilico, o affetto da altra patologia emorragica congenita, abbia rischi maggiori di effetti collaterali rispetto agli altri”. Lo ha spiegato Angiola Rocino, ematologa e presidente dell’Associazione italiana centri emofilia (), nel corso dell’evento in streaming – organizzato dalla Federazione delle associazioni(Fedemo) al Palazzo dell’Informazione Adnkronos di Roma – in occasione della Giornata Mondiale dell’emofilia 2021, che si celebra il 17 aprile. “Per la scelta del vaccino dunque – continua Rocino- non c’è motivo di comunicare ...

