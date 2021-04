Campania, zona arancione in bilico: aumentano terapie intensive, più di 2mila contagi (Di giovedì 15 aprile 2021) aumentano i positivi e i ricoveri in Campania. Nelle ultime 24 ore si sono registrati ben 2.224 contagi su 20.325 tamponi molecolari esaminati. I dati sono riportati nel bollettino odierno diramato dall’Unità di Crisi della regione. L’indice di contagio sale a 10,94%, ieri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 15 aprile 2021)i positivi e i ricoveri in. Nelle ultime 24 ore si sono registrati ben 2.224su 20.325 tamponi molecolari esaminati. I dati sono riportati nel bollettino odierno diramato dall’Unità di Crisi della regione. L’indice dio sale a 10,94%, ieri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Campania zona Crisi commercio Valle Telesina, Rubano a Napoli da Patriarca e Marino ... capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, e del presidente dell'Anci Campania e sindaco ... che chiedono percorsi sicuri per far ripartire l'economia della zona e per la rinascita delle loro ...

Regioni e zone rosse: chi può cambiare ancora colore Attualmente quasi tutta Italia è in zona arancione, con sole quattro regioni in zona rossa: Campania, Puglia, Sardegna e Val d'Aosta. Tra queste, il passaggio alla fascia media di rischio è possibile ...

Covid: Campania; oltre 2.200 nuovi casi, 40 vittime (ANSA) - NAPOLI, 15 APR - Sono 2.224, dato analogo a quello di ieri, i nuovi positivi al Covid in Campania, di cui 609 sintomatici, su 20.325 tamponi molecolari esaminati. Malgrado le settimane in ...

Vaccini Covid. De Magistris: “Lo Stato rimuova De Luca, ostacola il piano e illude le persone” Il sindaco di Napoli interviene dopo le recenti dichiarazioni del governatore, intenzionato a vaccinare categorie di cittadini non incluse nel piano. "Sa perfettamente di non poter vaccinare, illude g ...

