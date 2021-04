Calcio: Mancini, partiremo per vincere Europei (Di giovedì 15 aprile 2021) "partiremo per vincere, per riportare a casa l'Europeo che manca da 1968". Lo ha detto il ct della Nazionale Roberto Mancini rispondendo ai cronisti durante una conferenza stampa di presentazione ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) "per, per riportare a casa l'Europeo che manca da 1968". Lo ha detto il ct della Nazionale Robertorispondendo ai cronisti durante una conferenza stampa di presentazione ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: NAZIONALE - Il c.t. Mancini: 'Partiremo per vincere e riportare a casa l'Europeo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NAZIONALE - Il c.t. Mancini: 'Partiremo per vincere e riportare a casa l'Europeo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NAZIONALE - Il c.t. Mancini: 'Partiremo per vincere e riportare a casa l'Europeo' - napolimagazine : NAZIONALE - Il c.t. Mancini: 'Partiremo per vincere e riportare a casa l'Europeo' - apetrazzuolo : NAZIONALE - Il c.t. Mancini: 'Partiremo per vincere e riportare a casa l'Europeo' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Mancini Inter, Mancini: "Deve servire da esempio" - Top News La nazionale italiana fa ben sperare visti i risultati raccolti nella gestione Mancini e per farlo serviranno tutti i talenti a disposizione compresi Zaniolo e Kean .

Calcio: Mancini, partiremo per vincere Europei "Abbiamo cercato fare calcio diverso dal solito - ha spiegato - : non vuol dire che saremo i ... "Se la Nazionale ha riavvicinato la gente, - ha concluso Mancini - è perché ragazzi hanno fatto grande ...

MANCINI, Vaccini? Priorità a chi ne ha bisogno. Poi... Il commissario tecnico della Nazionale di calcio, Roberto Mancini, a margine di una conferenza stampa organizzata ad Ancona per la campagna turistica delle Marche, ha parlato così ...

Mancini: «Stadi? Spero che riaprano prima della fine del campionato» Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato durante una conferenza stampa della Regione Marche: le sue parole Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato durante una conferenza stampa delle Regione Ma ...

La nazionale italiana fa ben sperare visti i risultati raccolti nella gestionee per farlo serviranno tutti i talenti a disposizione compresi Zaniolo e Kean ."Abbiamo cercato farediverso dal solito - ha spiegato - : non vuol dire che saremo i ... "Se la Nazionale ha riavvicinato la gente, - ha concluso- è perché ragazzi hanno fatto grande ...Il commissario tecnico della Nazionale di calcio, Roberto Mancini, a margine di una conferenza stampa organizzata ad Ancona per la campagna turistica delle Marche, ha parlato così ...Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato durante una conferenza stampa della Regione Marche: le sue parole Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato durante una conferenza stampa delle Regione Ma ...