Burdisso | «Conte ha ricreato la BBC all’Inter Lautaro come Messi»

(Di giovedì 15 aprile 2021) Nicolasparla dell’Inter di Antonioe dello Scudetto sempre pià vicino ai nerazzurri: ecco le sue parole Nicolas, intervistato da La Gazzetta dello Sport, parla dell’Inter di Antonio. SERIE A – «Certo, bisogna restare sempre aggiornati. E ammetto che mi piace molto anche la Serie B: Venezia ed Empoli, ad esempio, giocano benissimo. Ho preso il patentino Uefa per poter lavorare in Europa. Ho avuto contatti con diversi club, ma aspetto il progetto giusto: mi piacerebbe tornare un giorno in Italia». GIUDIZIO SUL CAMPIONATO – «Io credo che il livello si sia alzato parecchio. Dieci anni fa squadre meno blasonateAtalanta, Sassuolo o Spezia avrebbero giocato per limitare gli avversari. Oggi comandano il gioco, hanno un’identità precisa, vogliono imporsi sempre, non subire. ...

Uno come lui, con, avrebbe giocato in qualsiasi ruolo della difesa. Per il carattere che sapeva mettere in campo, per l'applicazione, per la leadership. Nicolasè rimasto nel cuore di tanti tifosi dell'...Ex difensore dell'Inter, ora direttore sportivo, Nicolasè stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Tema: il dominio dell'Inter e le nuove ... Su... ' Non ama tanto cambiare, è ...Le parole dell'ex nerazzurro: "Il cambiamento era nell’aria, la Juve ha vinto per nove anni. Ma ora sono contento che sia l’Inter vicina alla successione" ...In attesa di tornare in Italia nelle vesti inedite di direttore sportivo, dopo la primissima esperienza positiva già vissuta al Boca Juniors, Nicolas Burdisso continua a seguire con grande interesse l ...