ASTM | Presidenza del Consiglio non esercita golden power

(Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da NAF 2, interamente controllata da Nuova Argo Finanziaria, finalizzata al delisting di, l’offerente ha reso oggi noto ladeldei Ministri ha comunicato a Nuova Argo Finanziaria di accogliere la proposta, formulata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di nonre i poteri speciali previsti dalla disciplina. Era, ricorda una nota, la condizione autorizzativa dell’OPA che ha preso il via il 13 aprile. (Foto: Roman Logov on Unsplash)

Non verranno esercitati i poteri speciali . Ladel Consiglio dei Ministri ha comunicato a Nuova Argo Finanziaria (holding Gavio - Ardian)... su. Pertanto, con riferimento a tale ......