Alta Capacità Na Ba | Errico e Cascone incontrano i sindaci dei Comuni interessati dal tragitto

Dalla prossima settimana Fernando Errico, Delegato del Presidente De Luca per la Napoli – Bari, Luca Cascone, consigliere regionale delegato ai trasporti e i vertici di RFI incontreranno i sindaci dei Comuni che saranno attraversati dall' AC/AV Napoli-Bari. "Partiremo da Benevento città – annuncia Fernando Errico – dove ribadiremo che la tratta ferroviaria Napoli-Bari deve essere un progetto strategico prima per il nostro Sannio e poi per l'intero Sud Italia. Per essere strategico c'è bisogno di sinergia tra tutti gli 'attori' evitando di guardare al proprio orticello. E fino ad oggi con i vari incontri informali che ho avuto con i sindaci, e non solo, debbo dire che tutti abbiamo le idee chiare. C'è bisogno di dialogo e di un equilibrio tra i diversi ...

