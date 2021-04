Xbox e la piaga del drifting | uno studio legale vuole comprare i controller difettosi per usarli come prova nella causa

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Probabilmente ricorderete la class action dello scorso anno contro Microsoft per i suoiafflitti dal problema del. Ebbene, questa battagliaora vedrà "protagonisti" anche i giocatori. Un utente ha confermato su Reddit che loChimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith LLP ha inviato e-mail nel tentativo di acquistare. Con questa mossa, gli avvocati coinvolti stanno apparentemente accumulando ulteriori prove per rafforzare il loro caso, e essere in possesso deimalfunzionanti potrebbe aiutare. Leggi altro...

