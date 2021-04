Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2021 ore 12:30 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Viabilità DEL 14 APRILE 2021 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO IN CHIUSURA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione Lazio IN COLLABORAZIONE CON Roma SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC: IL SERVIZIO È ATTIVO ANCHE PER LE PROVINCE DI RIETI E LATINA. TRA LE NOVITA’, RICORDIAMO LA NUOVA LINEA S15 DA ACILIA A PIRAMIDE/OSTIENSE PER GLI UTENTI DELLA FERROVIA Roma LIDO. LA S03 DA BELLE ARTI EFFETTUERA’ CAPOLINEA A PIAZZA MANCINI CON FREQUENZA OGNI 4 MINUTI. DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’ ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 aprile 2021)DEL 14 APRILEORE 12.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO IN CHIUSURA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN COLLABORAZIONE CONSERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC: IL SERVIZIO È ATTIVO ANCHE PER LE PROVINCE DI RIETI E LATINA. TRA LE NOVITA’, RICORDIAMO LA NUOVA LINEA S15 DA ACILIA A PIRAMIDE/OSTIENSE PER GLI UTENTI DELLA FERROVIALIDO. LA S03 DA BELLE ARTI EFFETTUERA’ CAPOLINEA A PIAZZA MANCINI CON FREQUENZA OGNI 4 MINUTI. DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’ ...

Vitorchiano: Lavori pubblici: nonostante il Covid, tanti i cantieri nel biennio 2020 - 2021 ... la conversione della pubblica illuminazione sulla viabilità principale con Led a basso consumo e ... A tal scopo, abbiamo adeguato i locali di Piazza Roma utilizzati come cucina dalla Pro Loco e dalle ...

