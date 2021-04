Valeria Marini intossica alcuni naufraghi | paura a Supervivientes

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Isola dei Famosi Disavventura per la showgirl stellare: dall’zione per colpa delle uova andate a male all’attacco delle meduse. Onestini conquista il pubblico Pubblicato su 14 Aprile 2021 È scoppiato il panico a. Sulle spiagge dell’Honduras c’è stata davvero tantaa seguito di un malessere diconcorrenti.hatosuoi compagni di viaggio. Durante una prova ricompensa ha suggerito al suo gruppo di comprare delle uova. Un bottino, questo, che è sembrato fin da subito ricco fino a quando però si sono ritrovati davanti al problema di come cucinarle. Dopo tre giorni, la showgirl stellare ha convintodi loro a ...