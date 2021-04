Valeria Marini eliminata da Supervivientes entra all’Isola di Ilary Blasi? La previsione di un ex naufrago

(Di mercoledì 14 aprile 2021)prestodasbarcherà ne L’Isola dei Famosi italiana? Questa la particolaredi Luca Vismara, exe amico di Maria De Filippi.dadei Famosi di? Il mio Cocco di cristallo prevede che, prestoda, non se ne... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

presto eliminata da Supervivientes sbarcherà ne L'Isola dei Famosi italiana? Questa la particolare previsione di Luca Vismara , ex naufrago e amico di Maria De Filippi....'Il mio cocco di cristallo prevede che, presto eliminata da Supervivientes, non se ne torni in Italia ma entri all'Isola italiana '. Così Luca Vismara ha offerto sui social un suo presentimento sulla showgirl 53enne, che ...Valeria Marini eliminata da Supervivientes entra all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi? La previsione "choc" di un ex naufrago.Basandosi sulla sua precedente avventura nel ruolo di naufraga a L’Isola Dei Famosi, Valeria Marini si è improvvisata consigliere e guida per i suoi colleghi a Supervivientes, la versione spagnola del ...