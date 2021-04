Vaccini Covid, da Pfizer 50 milioni di dosi in più all’Ue (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Abbiamo raggiunto un accordo con Pfizer per accelerare, ancora una volta, la consegna dei Vaccini. Nel secondo trimestre verranno consegnate 50 milioni di dosi aggiuntive” del vaccino anti Covid all’Ue, “a partire da aprile”. Ne dà notizia la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in una dichiarazione alla stampa a Bruxelles. I 50 milioni di dosi, continua von der Leyen, “erano inizialmente previsti per il quarto trimestre 2021, ora saranno disponibili nel secondo. Questo porta il totale delle consegne da parte di Pfizer-BioNTech a 250 milioni di dosi nel secondo trimestre. Queste dosi verranno distribuite pro quota in rapporto alla popolazione, a tutti gli Stati ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Abbiamo raggiunto un accordo conper accelerare, ancora una volta, la consegna dei. Nel secondo trimestre verranno consegnate 50diaggiuntive” del vaccino anti, “a partire da aprile”. Ne dà notizia la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in una dichiarazione alla stampa a Bruxelles. I 50di, continua von der Leyen, “erano inizialmente previsti per il quarto trimestre 2021, ora saranno disponibili nel secondo. Questo porta il totale delle consegne da parte di-BioNTech a 250dinel secondo trimestre. Questeverranno distribuite pro quota in rapporto alla popolazione, a tutti gli Stati ...

