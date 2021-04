Una targa per ricordare le vittime dell’attentato al circolo militare statunitense a Napoli

Leggi su dire

(Di mercoledì 14 aprile 2021) NAPOLI – “Napoli oggi ricorda formalmente, simbolicamente e istituzionalmente. È importante non dimenticare sia le vittime di Calata san Marco che ogni vittima del terrorismo. Napoli è una città che ha memoria e quella di oggi è una giornata importante di ricordo istituzionale”. Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistis che ha partecipato questa mattina alla cerimonia di commemorazione delle vittime dell’attentato terroristico del 14 aprile 1988 davanti all’Uso club, circolo militare statunitense, di Calata San Marco.Per l’attentato, che costò la vita a cinque persone, un venditore ambulante e tre passanti italiani e un militare americano, è stato condannato in contumacia negli Stati Uniti Junzo Okudaira, esponente della disciolta Armata Rossa Giapponese. Okudaira è attualmente ricercato sia in Italia che negli Stati Uniti e di recente la procura di Napoli che confermato che, a distanza di 33 anni da quella vicenda, il giapponese è ancora in cima alla lista dei ricercati più pericolosi.