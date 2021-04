Ucraina | Alleanza è in allarme per l' accumulo di truppe russe

(Di mercoledì 14 aprile 2021) L'è inper l'didella Russia al confine con l'orientale: importante argomento di conversazione odierno presso la Nato. Ma non solo. Gli alleati, che hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Alleanza

L'è in allarme per l'accumulo di truppe della Russia al confine con l'orientale: importante argomento di conversazione odierno presso la Nato. Ma non solo. Gli alleati, che hanno ...... mentre oggi prenderà parte, insieme al segretario alla difesa Austin, al vertice dei ministri degli esteri e della difesa dell'. Temi al centro della discussione, ovviamente la crisi,...Non un "do-ut-des", ma un insieme di partnership e responsabilità. Parla Giampiero Massolo, presidente dell'Ispi e già direttore del Dis ...Mosca concentra truppe e mezzi militari al confine con il Donbas, mentre Washington provoca il Cremlino e consolida il Trimarium. Un nuovo equilibrio potrebbe andare bene a entrambe.