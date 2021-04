Turismo | Welcomeasy | 5 consigli per attirare stranieri

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Labitalia) - "Anche grazie alla cancellazione gratuita o al rimborso delle prenotazioni, che permette a tutti di essere ottimisti a cuor leggero l'Italia può sperare in una stagione turistica decisamente migliore rispetto a quella del 2020. Questo anche perché gli, che hanno un potere di spesa più alto dei connazionali, stanno tornando a sognare un viaggio in Italia". Ad affermarlo Paolo Zennaro, Ceo di, la piattaforma innovativa per i check-in digitali. Diverse località nella riviera romagnola e in Liguria registrano già il tutto esaurito per i mesi di luglio e agosto. Prenotazioni che arrivano dagli italiani ma non solo. "I nostri clienti della costa veneziana, per esempio, hanno un alto numero di richieste da parte diper soggiorni di almeno una settimana a partire da fine maggio e ...

Advertising

zeroventi4 : I turisti stranieri hanno voglia di Italia: 5 consigli da Paolo Zennaro di Welcomeasy - -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo Welcomeasy

Il Tempo

... CEO di, piattaforma per check - in digitali - Anche grazie alla cancellazione gratuita ... A fare da traino alper l'estate 2021 sarà il vaccino. 'Per primi torneranno a viaggiare all'...... Ceo di, la piattaforma innovativa per i check - in digitali - Anche grazie alla ... A fare da traino alper l'estate 2021 sarà il vaccino. 'Per primi torneranno a viaggiare all'estero ..."Noi di Welcomeasy - spiega il Ceo della startup - lo facciamo tramite ... 4-Puntare sulla sostenibilità ambientale. Il turismo green è in forte crescita. La pandemia ha accelerato un processo già in ...Secondo Welcomeasy, diverse località nella Riviera romagnola e ... Ma non mancano le prenotazioni da parte di inglesi e americani». A fare da traino al turismo per l’estate 2021 sarà il vaccino. E ...