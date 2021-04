Tempesta d'amore, anticipazioni 14 aprile: la fine di un amore (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempesta d'amore, nel corso della puntata di oggi, mercoledì 14 aprile, focalizzerà l'attenzione sulla storia d'amore di Amelie e Tim, come svelano le anticipazioni. La giovane si è innamorata del giovane Saalfeld fin dal primo sguardo e, dopo aver iniziato a lavorare con lui alle scuderie, è riuscita a conquistare il suo cuore, ma la ragazza ha scoperto che tra Tim e Franzi, la sua ex fidanzata, c'è ancora un forte legame che, proprio negli ultimi tempi, è riemerso con prepotenza. Tim, infatti, da quando ha saputo che la giovane sposerà suo cugino Steffen, è sprofondato nella malinconia e ha capito di amarla ancora. Dunque, Amelie coglierà lo stato d'animo del ragazzo e si sfogherà con Selina alla quale confiderà di temere di perdere Tim dal momento che è ancora ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 14 aprile 2021)d', nel corso della puntata di oggi, mercoledì 14, focalizzerà l'attenzione sulla storia d'di Amelie e Tim, come svelano le. La giovane si è innamorata del giovane Saalfeld fin dal primo sguardo e, dopo aver iniziato a lavorare con lui alle scuderie, è riuscita a conquistare il suo cuore, ma la ragazza ha scoperto che tra Tim e Franzi, la sua ex fidanzata, c'è ancora un forte legame che, proprio negli ultimi tempi, è riemerso con prepotenza. Tim, infatti, da quando ha saputo che la giovane sposerà suo cugino Steffen, è sprofondato nella malinconia e ha capito di amarla ancora. Dunque, Amelie coglierà lo stato d'animo del ragazzo e si sfogherà con Selina alla quale confiderà di temere di perdere Tim dal momento che è ancora ...

