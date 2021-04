Roma-Ajax, le probabili formazioni: Dzeko guida l’attacco, Mkhitaryan e Karsdorp dall’inizio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Giornata di vigilia in casa Roma, i giallorossi domani saranno attesi dalla gara più importante della stagione contro l’Ajax di Erik ten Hag, valida per la qualificazione alle semifinali di Europa League. Calcio di inizio alle ore 21 e diretta su Sky Sport. La squadra di Fonseca grazie alla vittoria per 2-1 in Olanda parte favorita, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Giornata di vigilia in casa, i giallorossi domani saranno attesi dalla gara più importante della stagione contro l’di Erik ten Hag, valida per la qualificazione alle semifinali di Europa League. Calcio di inizio alle ore 21 e diretta su Sky Sport. La squadra di Fonseca grazie alla vittoria per 2-1 in Olanda parte favorita, L'articolo

Advertising

CB_Ignoranza : Sotto 1-0 e con un rigore contro, ma i giallorossi non muoiono mai. Ajax 1-2 Roma. La Lupa sbanca Amsterdam ??… - OfficialASRoma : 7??? Nessuno ha segnato più di @Mayoral_Borja in questa @EuropaLeague ?? ?? #AjaxRoma ?? - siamo_la_Roma : ???? L'#Ajax recupera #Stekelenburg ?? Il portiere parlerà in conferenza stampa ?? Appuntamento alle 18:45 dall'Olim… - erniaimperator : Madooo manca poco a Roma - Ajax, che agitazione ?? - ReteSport : ?? #PrimaPagina #ReteSport?? Vigilia di Roma-Ajax, unico dubbio per Fonseca il ballottaggio Miki-Pedro. Recupera Ste… -