Ragazzo trovato morto impiccato in un parco a Milano: ipotesi suicidio (Di mercoledì 14 aprile 2021) . Tragedia nella mattinata a Milano: il corpo senza vita di un Ragazzo di 28 anni è stato trovato in un parco in via Argelati, zona Navigli. Stando a quanto ricostruito dalla polizia si tratterebbe di un suicidio: il giovane si è impiccato. Inutile si è rivelato l’intervento dei soccorritori del 118. Un Ragazzo è stato trovato morto impiccato in un parco pubblico a Milano. La macabra scoperta è stata fatta nella mattinata di lunedì 12 aprile, all’interno di un’area per cani di un giardinetto in via Argelati, in zona Navigli. La segnalazione all’Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata pochi minuti prima delle 8 del mattino. Sul posto sono state inviate un’ambulanza e ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 14 aprile 2021) . Tragedia nella mattinata a: il corpo senza vita di undi 28 anni è statoin unin via Argelati, zona Navigli. Stando a quanto ricostruito dalla polizia si tratterebbe di un: il giovane si è. Inutile si è rivelato l’intervento dei soccorritori del 118. Unè statoin unpubblico a. La macabra scoperta è stata fatta nella mattinata di lunedì 12 aprile, all’interno di un’area per cani di un giardinetto in via Argelati, in zona Navigli. La segnalazione all’Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata pochi minuti prima delle 8 del mattino. Sul posto sono state inviate un’ambulanza e ...

