“Non mi hai pagato”, lucciola urla e sale sull’auto di un uomo (VIDEO) (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lui fa storie per pagare la prestazione e lei, che sbraita, urla e si aggrappa a un’auto reclamando il mancato pagamento. È accaduto a Napoli, nei giorni scorsi, dove un diverbio tra un cliente e una prostituta si è concluso in modo inaspettato. Il VIDEO, diffuso sui social, ha raccolto migliaia di visualizzazioni. “A parte il fatto che in zona rossa – si legge in una denuncia inviata al consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli – continuare con la prostituzione mi sembra qualcosa di assurdo ma poi i residenti devono assistere a questa scena. Una prostituta che sbraita, urla e si aggrappa a un’auto reclamando il mancato pagamento della ‘prestazione'”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lui fa storie per pagare la prestazione e lei, che sbraita,e si aggrappa a un’auto reclamando il mancato pagamento. È accaduto a Napoli, nei giorni scorsi, dove un diverbio tra un cliente e una prostituta si è concluso in modo inaspettato. Il, diffuso sui social, ha raccolto migliaia di visualizzazioni. “A parte il fatto che in zona rossa – si legge in una denuncia inviata al consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli – continuare con la prostituzione mi sembra qualcosa di assurdo ma poi i residenti devono assistere a questa scena. Una prostituta che sbraita,e si aggrappa a un’auto reclamando il mancato pagamento della ‘prestazione'”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

RobertoBurioni : Perché non hai detto prima che le attività all'aperto sono meno pericolose? Perché i dati che mi permettono di dire… - RaiRadio2 : ? Ti nasconderai dentro i sogni miei | ma io non dormirò: mi dovrà passare ? Il #13aprile di 19 anni fa ci lasciav… - carlogubi : Se per sentirti appagato hai bisogno di conati d'odio, frontiere blindate e poveri che muoiono in mare, non sei una… - ciccian : @gianlucawho Devi, se non l’hai mai fatto. Effetti speciali e meteorologia, tutto condito con una storia d’amore - Visionando4 : Ma tu sul serio pensi che non ce lo ricordiamo?! Che non abbiamo già iniziato il conto alla rovescia?! E che non sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Non hai Acque termali e Salute: 5 borghi italiani per ritrovare il benessere Dove dormire green : anche se ad Abano Terme non sono presenti ospitalità eco - friendly, hai diverse opzioni nei dintorni . Il B&B La Mugletta è il più vicino e ti aspetta con un incantevole ...

Elisabetta Pesarese, moglie Fabio Concato/ 'Domenica bestiale' e due figlie Carlotta e Giulia Alle volte, ripensando al passato, credo che senza quel fatidico incontro, non dico che avrei ... " E ci hai visto su dal cielo / Ci hai trovato e piano sei venuta giù / Un passaggio da un gabbiano / Ti ...

"Uomini e Donne", Samantha contro Alessio: "Non hai creduto alla nostra complicità" TGCOM Garrone, per ora niente serie tv, coltivo il sogno della sala ma per me non è la stessa cosa". Quanto alle serie tv, all'epoca della progettazione del film Gomorra, Garrone ne aveva intuito la potenzialità seriale insita nel bestseller di Roberto Saviano, "con ...

Siria:ancora non si trovano resti archeologo 'padre Palmira' Ma non aveva rivelato il luogo dove erano stati nascosti i reperti nemmeno sotto tortura. Un atteggiamento che gli è valso il titolo di "martire" ma anche l'uccisione per decapitazione avvenuta tra le ...

Dove dormire green : anche se ad Abano Termesono presenti ospitalità eco - friendly,diverse opzioni nei dintorni . Il B&B La Mugletta è il più vicino e ti aspetta con un incantevole ...Alle volte, ripensando al passato, credo che senza quel fatidico incontro,dico che avrei ... " E civisto su dal cielo / Citrovato e piano sei venuta giù / Un passaggio da un gabbiano / Ti ...ma per me non è la stessa cosa". Quanto alle serie tv, all'epoca della progettazione del film Gomorra, Garrone ne aveva intuito la potenzialità seriale insita nel bestseller di Roberto Saviano, "con ...Ma non aveva rivelato il luogo dove erano stati nascosti i reperti nemmeno sotto tortura. Un atteggiamento che gli è valso il titolo di "martire" ma anche l'uccisione per decapitazione avvenuta tra le ...