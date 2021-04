Napoli-Inter, Boninsegna e il gol contro gli azzurri: “Rischiai di rompermi la testa” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Insigne è un calciatore che fa la differenza. In Italia è tra i migliori in assoluto. Bravo davvero e quest’anno ha messo la quinta, sta volando. Gol, assist, rientri difensivi, leadership, sta facendo tutto al meglio. Eppure ogni tanto leggo o mi riferiscono di qualche critica nei suoi confronti, soprattutto a Napoli e sinceramente non capisco. Insigne non si può criticare”. Lo ha detto Roberto Boninsegna nel corso di una lunga Intervista a Repubblica con Giovanni Marino. Il bomber dell’Inter e della Nazionale degli anni 70 ha parlato dell’imminente Napoli-Inter, ma anche dell’eterno dualismo Maradona-Pelè: “Come si fa nelle gare tra i migliori che arrivano testa a testa ci vorrebbe il fotofinish. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Insigne è un calciatore che fa la differenza. In Italia è tra i migliori in assoluto. Bravo davvero e quest’anno ha messo la quinta, sta volando. Gol, assist, rientri difensivi, leadership, sta facendo tutto al meglio. Eppure ogni tanto leggo o mi riferiscono di qualche critica nei suoi confronti, soprattutto ae sinceramente non capisco. Insigne non si può criticare”. Lo ha detto Robertonel corso di una lungavista a Repubblica con Giovanni Marino. Il bomber dell’e della Nazionale degli anni 70 ha parlato dell’imminente, ma anche dell’eterno dualismo Maradona-Pelè: “Come si fa nelle gare tra i migliori che arrivanoci vorrebbe il fotofinish. ...

