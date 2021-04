MotoGP, Dovizioso: “Ringrazio Aprilia, test interessanti: fra un mese bis al Mugello” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo la tre giorni di test a Jerez in sella all’Aprilia, Andrea Dovizioso ha fatto il punto della situazione ai canali ufficiali della scuderia italiana, svelando come fra un mese ci sarà un’altra occasione, stavolta al Mugello, per consentire al forlivese di mantenere il feeling con la MotoGP: “E’ stata una bella emozione risalire in sella ad una MotoGP e per questo voglio ringraziare Aprilia Racing. Sono stati tre giorni interessanti e dedicati in gran parte a trovare la posizione migliore sulla moto. Assieme abbiamo deciso di fare un altro test al Mugello tra circa un mese e nel frattempo lavorare su alcuni aspetti della moto”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo la tre giorni dia Jerez in sella all’, Andreaha fatto il punto della situazione ai canali ufficiali della scuderia italiana, svelando come fra unci sarà un’altra occasione, stavolta al, per consentire al forlivese di mantenere il feeling con la: “E’ stata una bella emozione risalire in sella ad unae per questo voglio ringraziareRacing. Sono stati tre giornie dedicati in gran parte a trovare la posizione migliore sulla moto. Assieme abbiamo deciso di fare un altroaltra circa une nel frattempo lavorare su alcuni aspetti della moto”. SportFace.

