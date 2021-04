Milano, giovani aggrediscono i passanti all’Arco della Pace: sei misure cautelari. Il video dalle telecamere di sicurezza (Di mercoledì 14 aprile 2021) Gli agenti della polizia di Stato di Milano hanno eseguito sei misure cautelari nei confronti di altrettanti giovani, residenti nelle province di Milano, Varese, Monza e Piacenza, con l’accusa di aver aggredito altri ragazzi che stava trascorrendo la serata nei pressi all’Arco della Pace, uno dei luoghi più frequentati della movida milanese, lo scorso 26 luglio. I sei si vanno ad aggiungere a due minorenni, già colpiti da provvedimenti emesso dal gip dei minori. La notte del 26 luglio a Milano in piazza Sempione, in otto, di cui sei appena maggiorenni, avevano aggredito una comitiva di ragazzi che trascorrevano la serata nei pressi dell’Arco della Pace, suscitando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Gli agentipolizia di Stato dihanno eseguito seinei confronti di altrettanti, residenti nelle province di, Varese, Monza e Piacenza, con l’accusa di aver aggredito altri ragazzi che stava trascorrendo la serata nei pressi, uno dei luoghi più frequentatimovida milanese, lo scorso 26 luglio. I sei si vanno ad aggiungere a due minorenni, già colpiti da provvedimenti emesso dal gip dei minori. La notte del 26 luglio ain piazza Sempione, in otto, di cui sei appena maggiorenni, avevano aggredito una comitiva di ragazzi che trascorrevano la serata nei pressi dell’Arco, suscitando ...

