Maxi frana cancella oltre un chilometro di autostrada | 300 residenti completamente isolati

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Una gigantescaha isolato tre comunità e ha ricoperto un lungo tratto dell’nazionale del Perù. Rischio di nuovi smottamenti nell’area Tre comunità sono rimasteisolate in seguito ad una massicciastaccatasi da una montagna arrivando a travolgere e distruggere un enorme tratto dell’nazionale PE-14. Il disastro si è verificato in L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Maxi frana

NewNotizie

Rischio di nuovi smottamenti nell'area Tre comunità sono rimaste completamente isolate in seguito ad una massicciastaccatasi da una montagna arrivando a travolgere e distruggere un enorme ...... in un pomeriggio del 22 agosto del 2009, su Monte Cristallo, ha diritto a unrisarcimento di ...mandato in ricognizione a Rio Gere per verificare che non vi fossero persone travolte da una. ...Una gigantesca frana ha isolato tre comunità e ha ricoperto un lungo tratto dell'autostrada nazionale del Perù. Rischio di nuovi smottamenti nell'area ...La Cassazione, dopo 12 anni, ha messo la parola fine alla battaglia legale sulla tragedia di Belluno in cui morì Fabrizio Spaziani ...