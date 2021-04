Liverpool-Real | dove vederla I Reds cercano la rimonta

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Emergenza difesa per i Blancos, ma Anfield sarà senza tifo– Il Chelsea, già qualificato aspetta la sua sfidante. Anfield, ancora una volta senza il suo pubblico eccezionale, ospiterà la partita di ritorno traMadrid, dopo il 3-1 che vede i Blancos favoriti per il passaggio del turno (diretta tv dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252). Isono intà una squadra molto abituata alle rimonte, basti pensare alla finale di Istanbul nel 2005 contro il Milan o al 4-0 rifilato al Barcellona nel 2019 dopo ...

Gara valevole per il ritorno dei quarti di ...Cosa serve al Liverpool per andare in semifinale di Champions? E cosa serve al Real Madrid? Tutte le combinazioni per il match di ritorno dei quarti.