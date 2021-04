Ladra di case seriale: nigeriana prende a catenate e a morsi troupe e proprietari. Video sconvolgente (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Ti faccio ammazzare”, poi morsi, catenate sulla testa. Un’aggressione sconvolgente ai danni della troupe di Fuori dal Coro. Mario Giordano ha voluto mostrare il Video integrale dell’accaduto: i suoi inviati stavano lavorando a un servizio sull’occupazione di case private, filone d’inchiesta che il conduttore di Rete 4 segue da tempo. In particolare è la casa di una giovane coppia presente in studio ad essere occupata da una donna nigeriana estremamente violenta. Gli operatori la individuano e le pongono domande ricevendo da lee e dal suo compagno colpi con una catena di metallo. “Non avete diritto di farci domande”, ripetono i due comportandosi come i padroni della casa che stanno occupando illegalmente. L’uomo ha poi mandato in frantumi un finestrino dell’auto di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Ti faccio ammazzare”, poisulla testa. Un’aggressioneai danni delladi Fuori dal Coro. Mario Giordano ha voluto mostrare ilintegrale dell’accaduto: i suoi inviati stavano lavorando a un servizio sull’occupazione diprivate, filone d’inchiesta che il conduttore di Rete 4 segue da tempo. In particolare è la casa di una giovane coppia presente in studio ad essere occupata da una donnaestremamente violenta. Gli operatori la individuano e le pongono domande ricevendo da lee e dal suo compagno colpi con una catena di metallo. “Non avete diritto di farci domande”, ripetono i due comportandosi come i padroni della casa che stanno occupando illegalmente. L’uomo ha poi mandato in frantumi un finestrino dell’auto di ...

SecolodItalia1 : Ladra di case seriale: nigeriana prende a catenate e a morsi troupe e proprietari. Video sconvolgente… - Fabiostefano85 : RT @lauramjj58: #Fuoridalcoro..questa grandissima str.. di “Abimbola ladra di case”che ha mandato all’ospedale la giornalista non ci si cre… - RosellaLara19 : RT @lauramjj58: #Fuoridalcoro..questa grandissima str.. di “Abimbola ladra di case”che ha mandato all’ospedale la giornalista non ci si cre… - petregiamp : RT @lauramjj58: #Fuoridalcoro..questa grandissima str.. di “Abimbola ladra di case”che ha mandato all’ospedale la giornalista non ci si cre… - Bettabetta59 : RT @lauramjj58: #Fuoridalcoro..questa grandissima str.. di “Abimbola ladra di case”che ha mandato all’ospedale la giornalista non ci si cre… -