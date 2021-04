La decisione irreversibile della curia e le lamentele di alcuni fedeli

(Di mercoledì 14 aprile 2021) È stato destituito dal suo incarico don Minoni, parroco di Vanzago che più di una volta aveva spronato ia seguire le sue posizioni negazioniste. Rimosso il parroco no mask di Vanzago che invitava ia non rispettare le norme anti Covid su Notizie.it.

