Juve, nuovo look a centrocampo: Locatelli in regia, sogno Aouar, poi... (Di mercoledì 14 aprile 2021) Regista cercasi, quanto certezze e solidità: il centrocampo resta il reparto più debole e in discussione della Juventus. Che ha cambiato molto negli ultimi anni, senza riuscire a spazzar via il ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Regista cercasi, quanto certezze e solidità: ilresta il reparto più debole e in discussione dellantus. Che ha cambiato molto negli ultimi anni, senza riuscire a spazzar via il ...

Advertising

juventusfc : #TrainingCenter | Bianconeri di nuovo al lavoro! ?? ?? - romeoagresti : Javier #Ribalta, ex capo scout della #Juve e ds dello #Zenit, sarà il nuovo direttore tecnico del #Parma ????@GoalItalia - forumJuventus : GdS: 'Mercato Juve, scelta italiana. Svolta Locatelli e Rovella: I due possono guidare il nuovo centrocampo' --->… - Gazzetta_it : #Juve nuovo look a centrocampo: ecco chi arriva e chi parte - sportli26181512 : Juve, nuovo look a centrocampo: Locatelli in regia, sogno Aouar, poi...: Juve, nuovo look a centrocampo: Locatelli… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve nuovo Juve, nuovo look a centrocampo: Locatelli in regia, sogno Aouar, poi... Regista cercasi, quanto certezze e solidità: il centrocampo resta il reparto più debole e in discussione della Juventus. Che ha cambiato molto negli ultimi anni, senza riuscire a spazzar via il ...

Il complotto del calcio a pagamento in tv Di nuovo, settimana scorsa una bella partita di Champions senza italiane, come Real - Liverpool, è ... Basti pensare che in autunno le due partite tra Juve e Barça hanno superato i 6 milioni, arrivando ...

Mercato Juventus: nome nuovo per il centrocampo Virgilio Sport La Juventus continua la stagione a corrente alternata, Pirlo resta sotto esame La pianificazione della stagione juventina ha di fatto compromesso il futuro del suo allenatore. Quando 'vincere' non è l’unica cosa che conta ...

De Zerbi a Sportitalia: “Per Pirlo non era facile, Locatelli pronto per qualsiasi centrocampo” Il tecnico del Sassuolo, De Zerbi a Sportitalia: "Se Italiano è il nuovo De Zerbi? Lui è lui, non serviva certo la A per dimostrare che è forte, lo aveva ...

Regista cercasi, quanto certezze e solidità: il centrocampo resta il reparto più debole e in discussione della Juventus. Che ha cambiato molto negli ultimi anni, senza riuscire a spazzar via il ...Di, settimana scorsa una bella partita di Champions senza italiane, come Real - Liverpool, è ... Basti pensare che in autunno le due partite trae Barça hanno superato i 6 milioni, arrivando ...La pianificazione della stagione juventina ha di fatto compromesso il futuro del suo allenatore. Quando 'vincere' non è l’unica cosa che conta ...Il tecnico del Sassuolo, De Zerbi a Sportitalia: "Se Italiano è il nuovo De Zerbi? Lui è lui, non serviva certo la A per dimostrare che è forte, lo aveva ...