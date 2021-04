Juve e il nodo secondo portiere: chi tra Perin e Audero? (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tra le valutazioni per il futuro della Juventus c'è anche quella che riguarda il team dei portieri. Con Buffon che scioglierà le riserve sul suo futuro solo dopo la finale di Coppa Italia, è naturale ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tra le valutazioni per il futuro dellantus c'è anche quella che riguarda il team dei portieri. Con Buffon che scioglierà le riserve sul suo futuro solo dopo la finale di Coppa Italia, è naturale ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Juve , il nodo secondo portiere: #Perin e #Audero , perché sì, perché no - sportli26181512 : Juve e il nodo secondo portiere: chi tra Perin e Audero?: Juve e il nodo secondo portiere: chi tra Perin e Audero?… - Gazzetta_it : #Juve , il nodo secondo portiere: #Perin e #Audero , perché sì, perché no - ilbianconerocom : La Juve su Nuno Mendes: talento moderno dello Sporting, c'è il nodo prezzo - Juve19623 : @pietro00112 Dybala vuole rinnovare, non ci sono dubbi. Ma la juve non vuol pagare la commissione al procuratore, t… -