JPMorgan, trimestrale batte attese analisti. Profitti per 14,3 miliardi (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – JPMorgan Chase, la prima grande banca a stelle e strisce ha diffondere i risultati per i primi tre mesi del 2021, ha registrato una trimestrale migliore delle attese degli analisti. La banca ha registrato un utile di 14,3 miliardi di dollari, o 4,50 dollari per azione, inclusi 1,28 dollari per azione derivanti dal rilascio di riserve precedentemente accantonate, superiore ai 3,10 dollari per azione previsti dagli analisti. I ricavi sono stati di 33,12 miliardi di dollari e anch’essi hanno superato le previsioni, che erano per 30,52 miliardi di dollari. “JPMorgan Chase ha guadagnato 14,3 miliardi di dollari, registrando una forte performance sottostante in tutte le nostre attività, in parte guidate da ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) –Chase, la prima grande banca a stelle e strisce ha diffondere i risultati per i primi tre mesi del 2021, ha registrato unamigliore delledegli. La banca ha registrato un utile di 14,3di dollari, o 4,50 dollari per azione, inclusi 1,28 dollari per azione derivanti dal rilascio di riserve precedentemente accantonate, superiore ai 3,10 dollari per azione previsti dagli. I ricavi sono stati di 33,12di dollari e anch’essi hanno superato le previsioni, che erano per 30,52di dollari. “Chase ha guadagnato 14,3di dollari, registrando una forte performance sottostante in tutte le nostre attività, in parte guidate da ...

