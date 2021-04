Il retroscena: Sarri, due piste confermate per il futuro (una di più…) (Di mercoledì 14 aprile 2021) Maurizio Sarri e il suo futuro: la situazione è quella raccontata prima di fine marzo. La Roma, come anticipato nelle settimane precedenti, è un’opzione molto seria: a Sarri piace molto l’organico, il gradimento del club è assolutamente ricambiato, dopo i sondaggi fatti a suo tempo con Allegri. La Roma aspetta l’epilogo della stagione di Paulo Fonseca, soprattutto l’esito dell’Europa League, ma i rapporti sono logori e si potrebbe procedere al cambio. Prima di fine marzo avevamo aggiunto che Sarri piace al Tottenham, sono arrivate conferme nelle ultime ore dall’Inghilterra. Il Tottenham ci aveva provato per Sarri prima che il tecnico toscano andasse al Chelsea nel 2018, lo aveva messo in una lista prioritaria in caso di non conferma di Pochettino che poi sarebbe rimasto. E a Sarri ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 aprile 2021) Maurizioe il suo: la situazione è quella raccontata prima di fine marzo. La Roma, come anticipato nelle settimane precedenti, è un’opzione molto seria: apiace molto l’organico, il gradimento del club è assolutamente ricambiato, dopo i sondaggi fatti a suo tempo con Allegri. La Roma aspetta l’epilogo della stagione di Paulo Fonseca, soprattutto l’esito dell’Europa League, ma i rapporti sono logori e si potrebbe procedere al cambio. Prima di fine marzo avevamo aggiunto chepiace al Tottenham, sono arrivate conferme nelle ultime ore dall’Inghilterra. Il Tottenham ci aveva provato perprima che il tecnico toscano andasse al Chelsea nel 2018, lo aveva messo in una lista prioritaria in caso di non conferma di Pochettino che poi sarebbe rimasto. E a...

Advertising

GabCandelori : Pupillo di #Sarri e #Giampaolo a #Empoli. Dopo una presenza in quattro mesi al #Chievo, #Pucciarelli da gennaio ha… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? ESCLUSIVA #LBDV: le cifre dell'accordo di massima tra #Gattuso e la #Fiorentina ?? Il calabrese è in pole per la panchin… - msg_emanuele : RT @BombeDiVlad: ?? ESCLUSIVA #LBDV: le cifre dell'accordo di massima tra #Gattuso e la #Fiorentina ?? Il calabrese è in pole per la panchin… - AntorisRispo : RT @BombeDiVlad: ?? ESCLUSIVA #LBDV: le cifre dell'accordo di massima tra #Gattuso e la #Fiorentina ?? Il calabrese è in pole per la panchin… - SaxSan2 : ?? ESCLUSIVA #LBDV: le cifre dell'accordo di massima tra #Gattuso e la #Fiorentina ?? Il calabrese è in pole per la… -